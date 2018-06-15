Genelkurmay Başkanı Org. Akar Şırnak'ta

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır ötesindeki operasyonun devam ettiğini belirterek, "Ülkemizin ve milletimizin sahip olduğu milli ve yerli tüm kaynakları kullanmak suretiyle hep birlikte asil milletimizden aldığımız sevgi ve destekle bu işi bitireceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bu konuda ısrarlıyız." dedi.
Akar, akşam saatlerinde geldiği Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Mehmet Aktaş ve öteki ilgililer tarafından karşılandı.
Orgeneral Akar buradan beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile askeri helikopterle 23. Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Brifing alan Orgeneral Akar, önce Şırnak Valiliğini ardından Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti.
Tugay komutanlığında ramazan ayının son iftarını şehit aileleri, gaziler ve komandolarla yapan Orgeneral Akar, güvenlik güçlerinin en önemli görevinin vatanı korumak ve kollamak olduğunu belirtti.
Görevleri arasındaki birinci önceliğin terörle mücadelede olduğunu vurgulayan Akar, "Bugüne kadar olduğu gibi bugün ve yarın da en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunu yaparken güvenlik kuvvetlerimiz arasında bir fark yok. Omuz omuza et ve tırnak gibi bu mücadeleyi sonuna kadar azimle, kararlılıkla sürdürdük, sürdüreceğiz." diye konuştu.
Orgeneral Akar, milletin birlik ve beraberliği, ülkenin geleceği, değerlere sahip çıkılması, halkın rahat ve huzur içinde yaşaması için, "Ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı" içinde azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Ülkemizin ve milletimizin sahip olduğu milli ve yerli tüm kaynakları kullanmak suretiyle hep birlikte asil milletimizden aldığımız sevgi ve destekle bu işi bitireceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bu konuda ısrarlıyız, Allah'ın yardımı, sizlerin de desteğiyle bu işi bir şekilde inşallah sonlandıracağız." ifadelerini kullandı.
"BİZ AFRİN'DE İŞGALCİ DEĞİLİZ"
Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığının bazı unsurlarının Afrin'den yeni geldiğine işaret eden Orgeneral Akar, şunları kaydetti:
"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak sadece yurt içinde değil, sınır ötesinde de ülkemize ve milletimize gelebilecek tehdit ve tehlikeleri de yok etmek zorundayız. Bunlara karşı da her türlü tedbiri almaya kararlıyız, aldık, alacağız. Biz Afrin'de işgalci değiliz. Suriyeli kardeşlerimizin eza, cefa çektiğini, teröristlerin baskısına, zulmüne muhatap olduğunu gördük ve bu Afrin harekatıyla birlikte jandarmasıyla, polis teşkilatımızla, korucularımızla mücadele etmek suretiyle hem hudutlarımızın güvenliğini sağladık hem de teröristlerin baskısına maruz kalan Suriyeli kardeşlerimizin de rahata ve huzura ermesini sağladık. Oradaki çalışmalarda tamamen uluslararası hukuka, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, insan haklarına uygun çok temiz bir mücadele yapılmıştır. Hiçbir lekesi, yanlışı olmayan tarihimize, kültürümüze, mesleki, insani, manevi değerlerimize saygılı bir şekilde oradaki faaliyetlerimizi gerçekleştirdik."
Afrin'de kontrolün tamamen sağlandığını belirten Orgeneral Akar, "Hainlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınlarla mücadeleyi sürdürmekteyiz. Oradaki insanların da rahata, huzura, güvene erdikten sonra günlük yaşamlarını rahat sürdürebilmeleri için Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü insani yardım faaliyetini desteklemektedir. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetlerinin seyyar fırınlarında üretilen günde 15 bin ekmek oradaki kardeşlerimize dağıtılıyor." diye konuştu.
SINIR ÖTESİNDE HAREKAT
Irak'ın kuzeyinden devamlı olarak yurda yönelik tacizin, saldırının olduğunu aktaran Orgeneral Akar, şu ifadeleri kullandı:
"Bunların da mutlaka bitmesi lazım. Bununla ilgili çalışmamız başladı büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Aynı şekilde burada da Irak’ın toprak bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne son derece saygılıyız. Ancak Irak'ın içinde bulunduğu durum nedeniyle halkımızın, hudutlarımızın, güvenlik güçlerinin güvenliğini sağlamak bakımından bu operasyonları yapmak mecburiyetindeyiz. Yıllardan beri oradaki terör yuvaları maalesef kurutulamadı fakat bu sefer dönüş yok. İnşallah hep birlikte askeriyle jandarmasıyla polisiyle korucusuya ve milletimizin desteğiyle onu da orada bitirmeye kararlıyız. Çünkü bizler tarihten, atalarımızdan aldığımız güçle sınırlarımızda, sınırlarımızın ötesinde inşallah barışı, huzuru, adaleti sağlayacağız ve burada yaşayan masum, mazlum, dürüst insanlar rahat ve huzur içinde çalışacaklar, ekmeklerini ağız tadıyla yiyecekler. Gayretimiz budur. Bizim gözümüzde dinsel, mezhepsel, etnik ayrım söz konusu değil. Bizim için 81 milyon kardeştir. Biz 81 milyonun rahatı, huzuru, güvenliği için 'Ölürsek şehit kalırsak gazi' diyerek yola çıktık. Nerede olursa olsun vatanımızın korunması, kollanması, milletimizin rahatı ve huzuru, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız konularında elimizden gelen her türlü gayreti ayrım yapmaksızın gösterdik, göstermeye devam edeceğiz."
BAYRAM NAMAZINI HUZUR CAMİSİ'NDE KILDI
Orgeneral Akar, daha sonra şehit aileleri ve gazilerle fotoğraf çektiren Orgeneral Akar, geceyi 23. Piyade Tugay Komutanlığında geçirdi. Sabah helikopterle Cizre'ye geçen Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile bayram namazını Huzur Camisinde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Orgeneral Akar, bir süre çarşıda gezdi. Bir restoranda kahvaltı yapan Orgeneral Akar, buradaki vatandaşlarla bayramlaştı, sohbet etti. Orgeneral Akar ve beraberinki komutanlar daha sonra 172. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığına giderek Mehmetçik'le bayramlaştı.
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