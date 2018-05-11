İzmir'de devam eden EFES-2018 Tatbikatı kapsamında açılan silah sergisini ziyaret eden Orgeneral Hulusi Akar, genetik bir rahatsızlığı bulunan Katmerci'yle de buluştu.

AA'nın haberine göre, Katmerci ile özel olarak ilgilenen Akar, ona sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti.

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