Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte bugün Hakkari’nin Yüksekova bölgesinde bulunan birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek devam etmekte olan faaliyetler hakkında direktiflerini iletti. Akar ve kuvvet komutanları, daha sonra bölgede görev yapan Mehmetçik, şehit aileleri ve gazilerle beraber düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Orgeneral Akar, denetlemeleri esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, anayasayla belirlenen çerçevede ve yasalar doğrultusunda kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme azim ve gayreti içinde, milletinin emrinde ve daima görevinin başında bulunduğunu, Türk milletinin sevgi ve güveninden aldığı güçle ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğü ve güvenliği ile egemenliği ve bağımsızlığı için kendisine verilecek her türlü görevi canı pahasına yerine getirme azim ve kararlılığında olduğunu ifade etti.

''TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ VE DEVAM EDECEK''



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gece gündüz, yaz kış demeden aralıksız yürütülen terörle mücadele harekatının, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirileceğini belirten Akar, hendek operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonlar neticesinde Türkiye’ye tehdit ve tehlike teşkil eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ve getirilmeye devam edileceğini aktardı.

TSK’nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğini, bunun en güzel kanıtının da darbe girişimi sonrasında icra edilen terörle mücadele harekatı ve gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları neticesinde elde edilen üstün başarılar olduğunu söyleyen Akar, şehit ve gazileri tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmadığını, sevdiklerinin gözyaşlarının da hesabının mutlaka sorulduğunu belirtti.

“Ölürsem Şehit Kalırsam Gazi” anlayışı ile görev yapan personeli operasyonlarda gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı tebrik eden Akar, başarılarının devamını diledi. Orgeneral Akar, bu vesile ile icra edilen harekat ve faaliyetler kapsamında elde edilen başarılarda en büyük pay sahibi şehitlere Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan gazilere acil şifalar, şehit ve gazilerin ailelerine sabır temennisinde bulundu.

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