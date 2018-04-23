Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesaplarından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk'ün çocuk sevgisi ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve çocuk ilişkisini konu alan klip yayımlandı.

Genelkurmay Başkanlığınca paylaşılan klip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü ile geçirdiği anlara ilişkin görüntülerle başlıyor.

Söz ve müziği Saip Egüz'e ait 23 Nisan şarkısı eşliğinde devam eden klipte, kamuflaj giymiş çocukların askeri helikoptere binmeleri, bahriyeli kıyafetli çocukların fırkateynde el ele tutuştuğu anlara de yer veriliyor.

SOLOTÜRK gösteri uçaklarını izleyen çocukların heyecanı ile Anıtkabir'i ziyaret eden çocukların Atatürk sevgisinin de yansıtıldığı klip, Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız." sözleriyle son buluyor.

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