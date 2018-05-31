General Diaz - 3 de Febrero maçı ne zaman?

Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında General Diaz ile 3 de Febrero, 01 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 00:30. General Diaz 21 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken 3 de Febrero 13 puanda ve 12. sırada. General Diaz, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. 3 de Febrero son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 300 kodlu maçı oynayanlar; General Diaz galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, 3 de Febrero galibiyet oranı 0.00.

General Diaz son haftadaki Deportivo Capiata müsabasında 1-1 berabere kaldı.

3 de Febrero ise Nacional Asuncion maçında 2-1 kazandı.

General Diaz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. General Diaz, kendi sahasında 9 gol attı, 11 gol yedi.

3 de Febrero, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. 3 de Febrero, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.