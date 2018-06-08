General Diaz - Libertad maçı ne zaman?

General Diaz ve Libertad, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:30. General Diaz 24 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Libertad 36 puanda ve 4. sırada. General Diaz son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Libertad son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 238 kodlu maçı oynayanlar; General Diaz galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Libertad galibiyet oranı 0.00.

General Diaz son hafta oynanan Nacional Asuncion maçında 2-0 yenildi.

Libertad ise Sol de America maçında 1-2 kazandı.

General Diaz, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 13 gol yedi.

Libertad ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Libertad, 22 gol atarken 15 gol yedi.