General Diaz - Sportivo Luqueno maçı ne zaman?

Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında General Diaz ile Sportivo Luqueno, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 00:30. 14 puanlı General Diaz 10. sırada bulunuyor, Sportivo Luqueno 14 puana sahip ve 11. sırada. General Diaz, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sportivo Luqueno son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 518. İddaa'da General Diaz kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sportivo Luqueno kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

General Diaz son haftadaki Nacional Asuncion müsabasında 2-0 yenildi.

Sportivo Luqueno ise Club Guarani karşılaşmasında 0-2 yenildi.

General Diaz, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 10 gol yedi.

Sportivo Luqueno, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Sportivo Luqueno, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.