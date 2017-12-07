General Electric gelen son dakika haberlerine göre daralan gaz ve kömür piyasasından dolayı maliyet kısmak için 12 bin çalışanın işine son vermeye hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük enerji firmalarından biri olan GE, bu kararla enerji bölümündeki iş gücünün yüzde 18'inden vazgeçmiş olacak. Gelen haberlere göre işten çıkarılacak personelin büyük bölümünü ABD dışındaki üretim ve beyaz yakalı profesyoneller oluşturacak.

Amerikalı firma, işten çıkarmalar sayesinde gelecek yıl enerji biriminde 1 milyar dolar tasarruf etmeyi planlamıyor. Şirketin toplam tasarruf hedefi ise 3.5 milyar dolar düzeyinde.

Bloomberg kaynaklarına göre General Electric sadece 12000 kişiyi çıkarmakla kalmayacak yatırım harcamaları ve ar-ge bütçesinde de ciddi bir küçülmeye gidecek.

Ağustos ayında göreve alan yeni CEO John Flannery daha önce de şirkete ait özel uçakların kullanımını da tasarruf amacıyla kısıtlamıştı. Dünyanın en büyük gaz türbini üreticisi olan GE, geçen ay bazı sektörlerden de çıkabileceğinin sinyalini vermişti.

Haberlerin arından General Electric hisseleri yüzde 0.6 değer kaybederek son 6 aydaki en düşük seviyesi olan 17.66 dolara geriledi. Bu yıl ortalama yüzde 22 artan Dow Jones endeksinde GE yüzde 44 eriyerek en kötü şirket performansını sergiliyor.

Dünya genelinde 300 bin personeli olan General Electric bünyesinde enerji biriminin geçen yıl cirosu 26.8 milyar dolar olmuş ve beklentilerin altında kalmıştı. Tablodaki ana faktör olarak doğalgaz ile üretilen elektriğe yönelik talebin azalması gösteriliyor.

Enerji birimini 2015 yılında tam 10 milyar dolar ödeyerek satın alınan Alstom da bu nedenle istenen performansı gösteremedi.

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