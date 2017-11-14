General Electric bin 500 kişiyi işten çıkararak küçülecek

Yeniden yapılanmanın bazı unsurları yatırımcıları şaşırtırken, şirketin hisseleri de beş yılın dip seviyesine geriledi. GE daha önceki yöneticiler Jeff Immelt ve Jack Welch dönemlerinde satın almalarla büyüyerek birçok endüstri alanında faaliyet alanında faaliyet göstermeye başladı.

Flannery, seleflerinin yeni ve hızla büyüyen sektörlerden şirket satın alarak geleceği sigortaya alma stratejisini tersine çevirmeye çalışacak. Yeniden yapılanma planına göre GE'nin ana faaliyet alanları enerji, havacılık ve sağlık hizmetleri olmak üzere üç alan ile sınırlanacak. Immelt döneminde sanayi gelirlerini yazılım ile çeşitlendirme stratejisi daha dar bir ölçek ve bütçe ile devam edecek.

BİR ZAMANLAR PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKETTİ

Flannery faaliyet alanlarının daraltılmasının yanı sıra şirketin hissedarlara ödeyeceği kâr payı ve 2018 kâr tahmini yarı yarıya azalttı. GE hisseleri yeniden yapılanmanın tamamlanmasının yıllar alacağı ve yeterli miktarda nakit aratmayacağı endişesiyle sert geriledi. Günün dip seviyelerinden toparlanan hisseler buna rağmen yüzde 7.2 gerileyerek 19.02 dolardan kapandı.

Bir zamanlar ABD borsasında piyasa değeri en yüksek şirket olan GE, şimdi 168 milyar dolar ile Apple Inc'ın beşte birinden daha az piyasa değerine sahip.

1500 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

CEO görevine 1 Ağustos'ta getirilen Flannery, yeniden yapılanma kapsamında yönetim kurulu üye sayısını 18'den 12'ye düşürecek. Ayrıca daha önce açıklanan işten çıkarmalar kapsamında çalışan sayısını yüzde 25 azaltacak, yani bin 500'e yakın işe son verecek. İşten çıkarmalarla birlikte gelecek yıl 2 milyar dolar tasarruf yapılması hedefleniyor.

Tasarrufların yarısı zor durumdaki elektrik üretim ekipmanı biriminden gelecek. Yeniden yapılanma sonunda en az 20 milyar dolar tutarında varlık satış veya ortak bulunarak elden çıkarılacak. Flannery, "son derece tarafsız bir gözle" satışların yapılacağını, sadece büyüme potansiyel olan, piyasa lideri ve kullanıcı sayısı yüksek birimlerin şirket bünyesinde kalacağını söyledi.

Buna göre aydınlatma, taşımacılık, endüstriyel çözümler ve elektrik dağıtım ağı birimleri elden çıkarılacak ve dünya genelindeki fabrikalar kapatılacak. Bunlar dışında hangi birimlerin elden çıkarılacağı hakkında net bilgi verilmedi. GE ayrıca sadece birkaç ay önce milyarlarca dolar vererek aldığı petrol üretim sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'da bulunan yüzde 62.5 hissesini de satacak.

General Electric

General Electric küçülmeye gidiyor

John Flannery