ABD merkezli otomotiv devi General Motors, bu yaz başlatacağı pilot programla araç sahiplerinin, arabalarını kullanmadığı dönemlerde kiralamasını sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor.

General Motors'un Maven araç paylaşım platformu üzerinden yürütülecek projenin testlerine de yaz başında başlanıyor. Böylelikle, GM marka araç sahipleri arabalarını Maven platformuna koyararak diğer sürücülere kiralama yapabilecek ve geliri de GM ile paylaşacak.

Tam donanımlı bir işletme olma yolunda büyümeye çalışan General Motors, başarılı olduğu takdirde üretici konumundan servis sağlayıcı durumuna geçme yolunda bir adım daha atmış olacak.

Maven platformu bir süredir Uber, Lyft gibi kurumlarla çalışan kişilere ve ticari olmayan bireysel sürücülere araç kiralıyor. Buna Zipcar üzerinden gelen kısa dönemli kiralamalar da dahil ancak buradaki araçlar GM sahipliğindeki araçlar.

Yeni projede ise GM kendi portföyünde olmayan, müşterilerinin hususi araçlarını da başkalarıyla paylaşmasına olanak sağlayacak.

ARABALAR İÇİN AİRBNB

Uzmanlar bu adımın emlak sektöründe faaliyet gösteren Airbnb modelinin otomobil endüstrisine uyarlanmış hali olduğu görüşünde. ABD'de Turo ve Getaround isimli girişim de bu hizmeti verse de 53 milyar dolarlık piyasa değeri ve devasa kaynağıyla General Motors'un bizzat böyle bir adım atması daha önce eşi benzeri olmayan bir durum.

Turo örneğinde girişimin üye sayısı 5 yılda 5 kat aratarak 5 milyona, listelenen araç sayısı ise 3 kat artarak 200 bine yükseldi. Şirket son olarak eylül ayındaki yatırım turunda Alman Daimler ve Güney Koreli SK Holding tarafından 92 milyon dolar fon aldı. Getaround ise nisan ayında Totoya'nın da aralarında bulunduğu gruptan 45 milyon dolar yatırım almıştı.

Araç sahipleriyle doğrudan bağlantısı olan otomobil üreticileri için bu iş modelinin çok mantıklı olduğunu belirten uzmanlara Elon Musk da destek vererek otomotiv endüstrisinde büyük bir değişimin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

2016 yılında yaptığı açıklamayla Tesla, otonom sürüş testlerini bitirdikten sonra araç sahiplerinin kullanmadığı dönemlerde Tesla uygulamasından tek tuşla aracını başkalarıyla paylaşabileceğini ve gelir üretebileceğini açıklamıştı.

UBER - SARI TAKSİDEN SONRA YENİ BİR KAVGA DAHA

Uber sonrası taksiciler ve hükümetler arasında yaşanan vergi ve rant mücadelesi yakın zamanda otomobil üreticileri ve kiralama hizmeti sunan firmalar arasında da yaşanabilir.

Aralarında Enterprise, Hertz gibi küresel devler tarafından oluşturulan Amerikan Araç Kiralayıcıları Birliği (ACRA) şimdiden Washington'da lobi çalışmaları yaparak yasama üyelerine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. ACRA üyelerinin vergi ödediğini belirten lobi grubu, araçlar için Airbnb benzeri girişimlerde ise bu yüümlülük baypas edileceği için haksız rekabetin doğacağını belirtiyor.

San Francisco'da açılan bir davada hâlihazırda bu işi yapan Turo girişiminin havalimanlarına girişinin yasaklanması başta olmak üzere paylaşım modeline dönük olarak düzenleme talebiyle dava açıldı.

GM konuyla ilgili henüz yorum yapmasa da San Francisco'daki sürücüsüz birimi Cruise üzerinden çalışmalarını da sürdürüyor. Son olarak Chevrolet Bolt'un elektrikli modelinin sürücüsüz versiyonunu geliştiren Cruise, gelecek yıl içerisinde uygulama üzerinden paylaşıma başlamayı planlıyor.

Öte yandan, uygulamanın Cruise'in kendi uygulaması mı olacağı yoksa Uber, Lyft benzeri bir partnerle iş birliğine mi gidileceği henüz netlik kazanmadı.