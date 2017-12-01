General Praljak, içtiği zehirle Hırvat siyasetini karıştırdı

Bosnalı Hırvat savaş suçlusu Slobodan Praljak’ın Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (ICTY) zehir içerek intihar etmesi, sağcı Hırvat partileri öfkelendirdi. Hırvatistan Meclisi’ndeki sağcı partiler, ICTY’nin kararını kınayan ortak bir metin hazırladı ve mecliste Praljak için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşuna Meclis Başkanı Goran Beus Richembergh’in partisi GLAS ve Sosyal Demokrat Parti milletvekilleri katılmadı. Görevi gereği metni mecliste okuyan Richembergh, saygı duruşuna kalkmadı. Richembergh, “Bir savaş suçlusu hükümlüsü için saygı duruşuna kalkmak ilkelerimize aykırıdır” dedi.

7 KURŞUNLU TEHDİT

Gazete Habertürk'ün haberine göre Richembergh, dün sosyal medya hesaplarından çok sayıda ölüm tehdidi geldiğini duyurdu. Gönderilen bir mesajda, kimliği belirsiz bir kişi, tabancasının fotoğrafının altında suikast için 7 kurşun hazırladığını yazıyor.

‘BAZI VATANDAŞLAR SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ’

Hırvatıstan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Slobodan Praljak’ın intiharının ardından yaptığı açıklamada, ICTY kararını eleştirdi. Cumhurbaşkanı, Hırvatların Bosna Savaşı’nda Müslümanlara karşı katliam yapmadığını, aksine onları Sırplara karşı koruduğunu ileri sürdü. Ancak Kitarovic, savaş sırasında “bazı Hırvatların savaş suçu işlemiş olduğunun da Hırvat halkı tarafından kabul edilmesi gerektiği” görüşünü de savundu.

Praljak’ın intiharının Hırvat halkını derinden yaraladığını söyleyen cumhurbaşkanı, “Praljak, işlemediği suçlardan hüküm giymiş bir mahkûm olmaktansa ölmeyi tercih etti” dedi. Kitarovic, Bosna Savaşı’nın sorumlusunun dönemin Sırp lideri Slobodan Miloseviç olduğunu ileri sürdü. Buna karşın Kitarovic, “Bazı soydaşlarımızın, Bosna Hersek’te bedelini ödemek zorunda oldukları suçlar işlediklerini kabul etmemiz gerekir” dedi.

MOSTAR’DA PROVOKASYON

Bosna Savaşı’nda Osmanlı’dan kalma tarihi Mostar Köprüsü’nü yıkan ve kentin Müslüman mahallesinde kıyım yapan Praljak için Mostar’da yaklaşık bin kişi mum yaktı. Praljak’ın birlikleri, 1993’te Mostar’ın Müslüman mahallesinin yüzde 80’ini top atışlarıyla yok etmişti.

Slobodan Praljak

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