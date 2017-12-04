Geniş kalçakar kalbe faydalı

İngiltere’nin Oxford Üniversitesi ve Churchill Hastanesi’nin araştırmasına göre bacak ve kalçaları yağlı olan kadınların daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Veriler, sağlıklı bir kiloda olduğu halde kalça, uyluk ve bacaklarında daha fazla yağ bulunan kişilerin diyabet hastası olma, obeziteye yakalanma ya da felç veya kalp krizi geçirme riskinin daha az olduğunu ortaya koydu. Zira karındaki ve beldeki kiloların metobalizmaya etkisi, kalça ve bacaktakilere oranla daha zararlı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Profesör Konstantinos Manolopoulos, “Kalçaları geniş kadınların kolesterol ve glikoz oranının daha düşük olduğunu keşfettik” dedi. Araştırmada sağlığın da aklın gelişmesinde etkisinin altı çizildi.

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