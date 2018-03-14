Dünya üzerindeki kadınların birçoğu ince bir bele ve geniş kalçalara sahip. Kısaca 'armut' olarak adlandırılan bu vücut tipine göre giyinmek, aslında sanıldığı kadar zor değil. İşte geniş kalçalı kadınlar için giyinme tüyoları...

KALEM ETEK YERİNE KABARIK ETEK

Kalem etekler formu itibariyle kalçaya tam oturan bir yapıya sahiptir. Giyildiğinde bedeni sarar, kalçayı olduğundan daha geniş gösterir. Bu nedenle geniş kalçalı kadınlar bu tarz riskli etekler yerine belden itibaren genişleyen kloş etekleri tercih etmelidir.

DESENSİZ SADE KIYAFETLER

Desenli kıyafetler çoğu zaman risklidir. Çünkü genelde kişiyi olduğundan daha kilolu ve geniş gösterir. Özellikle karışık renkler ve karışık desenler çok dikkatli giyilmelidir. Bu nedenle geniş kalçalı kadınların tercih edeceği etek ya da pantolonların desenli olmaması önemlidir.

KALÇAYI KAPAYAN ÜSTLER KURTARICI

Kalça hizasında veya daha yukarıda biten üst giyim ürünleri kalçayı olduğu gibi ortaya çıkarır. İnce bir bedene sahip olmayan kadınların bu tarz üstleri kullanmamaları tavsiye edilir. Onun yerine tercih edilebilecek geniş bluzlar, “oversize” şeklinde adlandırılan geniş kesim bol gömlek ya da kazaklar kalçayı örteceğinden, alt bedende normalde olduğundan daha ince ve bütün bir görüntü sağlanmış olur.

BACAK BOYUNUZU UZATACAK PARÇALAR SEÇİN

Düz taban ayakkabılar boyunuzu olduğundan daha baskın göstereceği için biraz bacak boyunuzu uzatmalısınız. Ayrıca dar paça yerine boru paça pantolonlar sizin için ideal...

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