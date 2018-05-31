Geniş para arzı M3 Nisan'da yüzde 16,9 büyüdü

İHA'da yer alan habere göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2018 Nisan dönemi aylık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; geniş para arzı M3, Mart 2018 döneminde yıllık yüzde 16,7 büyümenin ardından Nisan 2018 döneminde yüzde 16,9 büyüdü. En dar para tanımı olan M1’in büyüme oranı ise bir önceki ay gerçekleşen yüzde 12,3’ten yüzde 8,9’a geriledi. Parasal sektör tarafından verilen kredilerin artış hızı, hanehalkı için Nisan 2018’de bir önceki aya göre bir miktar gerileyerek yüzde 18,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemlerde finansal olmayan kuruluşlara verilen kredilerdeki yıllık artış yüzde 20,5’ten yüzde 21,1’e yükseldi.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Nisan 2018’de geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık yüzde 16,9 oranındaki büyümede yüzde 11,9 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 3,21 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 20,7 özel sektörden, yüzde 2,3 genel yönetimden ve yüzde 0,6 banka dışı finansal kuruluşlardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan, net dış varlıklar yüzde 1 ve diğer kalemler (net) yüzde 5,5 oranında azalış olarak katkı yaptı.