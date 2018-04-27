Genk - Club Brugge maçı ne zaman?

Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu heyecanı devam ediyor. Genk, 27 Nisan 2018 Cuma günü Club Brugge takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. 30 puanlı Genk 5. sırada bulunuyor, Club Brugge 41 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Genk, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Club Brugge, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 202. İddaa'da Genk kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Club Brugge kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Genk son hafta oynanan KAA Gent maçında 1-2 yenildi.

Club Brugge, St Truiden karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Genk, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Club Brugge, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Club Brugge 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.