Genk - Club Brugge maçı ne zaman?

Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu heyecanı devam ediyor. Genk, 27 Nisan 2018 Cuma günü Club Brugge takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Genk 30 puanla 5. sırada, Club Brugge 41 puanla 1. sırada bulunuyor. Genk, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Club Brugge, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 202 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Genk kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Club Brugge sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Genk son hafta oynanan KAA Gent maçında 1-2 yenildi.

Club Brugge ise St Truiden maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Genk, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Club Brugge, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Club Brugge, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.