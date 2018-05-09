Genk - KAA Gent maçı istatistikleri

Genk ve KAA Gent, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Genk 31 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken KAA Gent 32 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Genk, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. KAA Gent, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 559. İddaa'da Genk kazanır 1.85, berabere biter 3.00, KAA Gent kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Genk son haftadaki KAA Gent müsabasında 1-2 yenildi.

KAA Gent ise Genk maçında 1-2 kazandı.

Genk, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

KAA Gent, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. KAA Gent, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.