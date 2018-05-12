Genk - Sporting Charleroi maçı öncesi rakamlar

Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu maçında Genk ile Sporting Charleroi, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 32 puanlı Genk 6. sırada bulunuyor, Sporting Charleroi 33 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Genk, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sporting Charleroi son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 497. İddaa'da Genk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sporting Charleroi kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Genk son hafta oynanan KAA Gent maçında 1-2 yenildi.

Sporting Charleroi ise Kortrijk karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Genk, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Sporting Charleroi, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sporting Charleroi 2 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.