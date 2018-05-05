Genoa - Fiorentina maçı ne zaman?

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Genoa, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Fiorentina takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Genoa 41 puanla 11. sırada, Fiorentina 54 puanla 9. sırada bulunuyor. Genoa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Fiorentina, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 134 kodlu maçı oynayanlar; Genoa galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.00, Fiorentina galibiyet oranı 1.85. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Genoa önceki hafta Torino mücadelesinde 1-0 yenildi.

Fiorentina ise Napoli karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Genoa, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 22 gol yedi.

Fiorentina, dış sahada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fiorentina 23 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.