Genoa - Torino sahaya çıkıyor

İtalya Serie A maçında Genoa ile Torino, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. 41 puanlı Genoa 12. sırada bulunuyor, Torino 51 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Genoa, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Torino, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 371 kodlu maçı oynayanlar; Genoa galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Torino galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Genoa son hafta oynanan Roma maçında 3-2 yenildi.

Torino ise Sassuolo maçında 5-3 kazandı.

Genoa, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 25 gol yedi.

Torino ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Torino, 23 gol atarken 27 gol yedi.