HT Magazin'de yer alan habere göre, Clooney’nin ilk kez özel hayatıyla ilgili konuşan avukat eşi Amal Clooney, “O bir centilmen. George’la tanıştığımda 35 yaşındaydım ve evde kalmış bir kadın olacağımı kabullenmiştim. Tanıştıktan sonra Londra’daki dairemde saklanmaya başladık ve bir süre sonra ondan başka biriyle olmak istemediğimi hissettim” dedi.

Miley Cyrus özel gecede I Am A Man Of Constant Sorrow adlı şarkısını söyledi.

Jennifer Aniston ve Courteney Cox ikilisi, eski dostları George Clooney’yi desteklemek için gecede boy gösterdi.

Galada geçen hafta 20’nci evlilik yıldönümlerini kutlayan Cindy Crawford ve Rande Gerber da vardı.