Georges Melies ismi sinemanın tarihini bilen kişiler için yabancı değil. Georges Melies Google'a Doodle oldu ve bugünün en çok ses getiren konuları arasında yer alıyor. Kariyerine sihirbaz olarak başlayan Fransız isim, daha sonra sinemanın ilk döneminde dünyanın önde gelen öykülü film yapımcısı oldu. İşte Georges Melies'in ilginç hayatı...

GEORGES MELIES KİMDİR?

Tam adı Marie-Georges-Jean Méliès olan , sinemanın gelişmesinde öncülük etmiş Fransız film yapımcısı, yönetmen 8 Aralık 1861 dünyaya gelip, 21 Ocak 1938 tarihinde yaşamını yitirdi.

Ailesinin ayakkabıcılık yaptığı Paris'te doğdu. Sinemanın ilk döneminde dünyanın önde gelen öykülü film yapımcısı oldu. Paris'te Theâtre Robert-Houdin'deki rolünün bir parçası olarak büyülü feneri kullanan Melies kariyerine sihirbaz olarak başladı. Auguste ve Louis Lumière'in bazı filmlerini gördükten sonra, daha bilimsel eğilimli vatandaşlarından çok daha farklı bir yöne çekmesine karşın yeni aracın potansiyelini hemen fark etti.

Georges Méliès'nin "Star Film Company" adlı şirketi 1896'da film üretimine başladı. 1897 yılı bahar ayları geldiğinde Paris dışında, Montreuil'de kendi stüdyosunu kurdu. 1892 ile 1912 yılları arasında yüzlerce film üretti. 1902'de Londra, Barselona ve Berlin'de; 1903'te ise New York'ta dağıtım büroları kurarak Lumiere'leri neredeyse saf dışı bıraktı. Ancak; 1908'de geçiş döneminde sinema filmleri farklı tür bir eğlence sunmaya yönelince Méliès'nin popülaritesi de azalmaya başladı.

GEORGES MELIES FİLMOGRAFİSİ

Georges Méliès'in yönettiği yüzlerce filmden bazıları:

Arrivée d'un train gare de Vincennes (1896)

The Bewitched Inn / L'Auberge ensorcelée (1896)

The Vanishing Lady / Escamotage d'une dame chez Robert-Houdin (1896)

Le Manoir du diable / Le Manoir du diable (1896)

The Four Troublesome Heads / Un homme de têtes (1898)

An Up-to-Date Conjuror / Illusioniste fin de siècle (1899)

Cléopâtre (1899)

The Dreyfus Affair / L'affaire Dreyfus (1899)

Jeanne d'Arc (1899)

Fat and Lean Wrestling Match / Nouvelles luttes extravagantes (1900)

One Man Band / L'homme-orchestre (1900)

The Two Blind Men / Les Deux aveugles (1900)

The Man With The Rubber Head / L'homme à la tête de caoutchouc (1901)

Bluebeard / Barbe-bleu (1901)

Aya yolculuk / Le Voyage dans la Lune (1902)

Gulliver / Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants (1902)

Extraordinary illusions / Illusions funambulesques (1903)

The Enchanted Well / Le Puits fantastique (1903)

The Apparation / Le Revenant (1903)

The Music Lover / Le mélomane (1903)

The Infernal Boiling Pot / Le chaudron infernal (1903)

The Infernal Cakewalk / Le cake-walk infernal (1903)

The Inn Where No Man Rests / L'Auberge du Bon Repos (1903)

The Mystical Flame / La flamme merveilleuse (1903)

Kingdom of the Fairies / Le royaume des fées (1903)

The Monster / Le monstre (1903)

The Magic Lantern / La lanterne magicue (1903)

The Ballet Master's Dream / La rêve du maître de ballet (1903)

The Damnation of Faust / La damnation de Faust (1903)

The Living Playing Cards / Les cartes vivantes (1904)

Imperceptible Transmutations / Le thaumaturge chinois (1904)

The Terrible Turkish Executioner / Le bourreau Turc (1904)

Untameable Whiskers / Le roi du maquillage (1904)

The Impossible Voyage / Le Voyage à travers l'impossible (1904)

The Scheming Gambler's Paradise / Le tripot clandestin (1905)

Hilarious Posters / Les affiches en goguette (1905)

Palace of the Arabian Knights / Le palais des mille et une nuits (1905)

Paris to Monte Carlo / Le raid Paris-Monte Carlo en deux heures (1905)

The Merry Frolics of Satan / Les 400 farces du diable (1906)

The Mysterious Retort / L'alchimiste Parafaragamus ou La cornue infernale (1906)

Denizler altında 20,000 fersah / 20,000 Lieues Sous les Mers (1907)

Tunnel sous la manche ou Le cauchemar franco-anglais (1907)

The Eclipse / L'éclipse du soleil en pleine lune (1907)

Dream of an Opium Eater / Le rêve d'un fumeur d'opium (1907)

The Devilish Tenant / Le locataire diabolique (1909)

The Doctor's Secret / Hydrothérapie fantastique (1910)

Conquest of the Pole / À la conquète du pole (1910)

Les Aventures de baron de Munchhausen / Les hallucinations du Baron de Münchausen (1911)

The Ranchman's Debt of Honor (1911 - ABD)

Conquest of the Pole / La Conquête du pôle (1912)

The Knight of the Snows / Le Chevalier des neiges (1912)

Cinderella or The Glass Slipper / Cendrillon ou La pantoufle mystérieuse (1912)

The Ghost of Sulpher Mountain (1912 -ABD)

The Prisoner's Story (1912 - ABD)

Le Voyage de la famille Bourrichon (1913)

Cabby's Nightmare (1914)

