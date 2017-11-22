Georgia Done Stadyumu dinamitle patlatıldı

ABD’nin Georgia Eyaleti’ne bağlı Atlanta kentinde 1996’da olimpiyatlara ev sahipliği yapan 80 bin kişilik Georgia Done Stadyumu, yenilenmek için bombalanarak yıkıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bu tarihi anı kayıt altına almak için kurulan kameralardan biri, araya giren otobüs nedeniyle görüntüyü kaçırdı.

Georgia Done Stadyumu