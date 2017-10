2017’nin en akılda kalan olaylarından biri kuşkusuz Atlantik’in kasırga sezonuydu. Harvey, Irma, Maria ve Nate, Amerika’yı ele geçirdikten sonra Ofelya, Britanya’yı etkisi altına aldı.

HT Cumartesi'den Arda Işık'ın haberine göre, hayatı boyunca defalarca kasırgalarla karşı karşıya kalan, ülkesi Ofelya Kasırgası’nın etkisi altına giren İskoç oyuncu Gerard Butler, dünyayı uzaydan gelen kasırgalara karşı korumaya çalıştığı Geostorm filminin perde arkasını anlattı...



Karakterin Jake Lawson’la bağdaştın mı?

Aksiyon filmlerinde, savaşçı ruhlu ve fiziksel olan karakterleri çok kez oynadım. Geostorm’da ineklik eklenmiş bir bilim insanını oynamak keyifliydi. Jake aynı zamanda biraz tuhaf, diğer insanlarla arası pek iyi değil, tek fikirli, inatçı ve kibirli. Jake’in rolü uzay istasyonundaki diğer bilim insanlarıyla nasıl anlaşacağını öğrenmesiyle ilgili... Özellikle kardeşiyle bağlantı kuruyor. Jake kardeşiyle birlikte dünyayı geostorm’lardan kurtarmak için savaşmak zorunda.



Meteoroloji ya da uzay istasyonlarıyla ilgili araştırma yaptınız mı?

NASA’da bazı astronot ve bilim insanlarıyla tanıştım. Yönetmenimiz Dean Devlin senaryodaki bilimin, gerçekten çok uzak olmasından endişeliydi, bu yüzden NASA’dan birilerini çağırıp “Bakın, ben dünyanın etrafındaki kalkan inşası, uydu sistemi ve uzay istasyonuyla ilgili bir şeyler yazıyorum. Ne kadar çılgınca değil mi?” dedi. Ve bilim insanları “Aslına bakarsak pek de çılgınca değil. Biz bunun gibi şeyler konuşmuştuk ve kendimize bir gün hava durumunu kontrol etmenin mümkün olup olamayacağını sorduk” diye karşılık verdiler. Büyüleyici bir konu.

Seyahatleriniz esnasında filmdeki gibi çılgın hava koşullarıyla karşılaştınız mı?

Evet, birçok kez. Unutulmaz Sandy Kasırgası’nda New York’taydım. Dairemde birkaç gün kapalı kaldım. Çekim için İzlanda’dayken 1 ayda 4 kasırga yaşadım. Bir gün yanımızdaki otelin çatısı uçmuştu. 3 kez kampımız okyanusa uçtu. Geçtiğimiz günlerde Utah’ta binlerce mil bisiklet sürdüm ve birkaç tane fırtınaya benzer tornado yaşadım. Saatte yaklaşık 60 mil gidiyorduk, daha önce hiç karşılaşmadığım kör edici fırtınalar üstümüze geliyordu. Havalanacağını sanmıştım.



Filmdeki setler yaşadıklarınıza benziyor muydu? Muazzam setlerde çalışmak nasıl bir deneyim oldu?

Setlerimiz olağanüstüydü. Böyle setlerde hiç çalışmamıştım ve yapım tasarımcımız Kirk Petrucelli müthiş iş çıkardı. Setlerde dolaşırken farklı yerlere geçiş yapıyordum. Çeyrek mil koridorlar ve tüneller vardı, hatta aylar sonra bile orada kayboldum. Setlerin ayrıntıları, özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki tersane ve NASA Yer Kontrol Merkezi olağanüstüydü. Çalışmak ve kaybolmak için inanılmaz bir yer. Kimi zaman gerçekten bir uzay istasyonunda gibi hissediyordum. Uzay mekiğinde otururken bu seyahati Jake’le yapıyormuşum gibiydi. Jake’in kız kardeşi Hannah’ı oynayan Talitha Bateman’le bazı duygusal sahnelerimiz var. O sahneler favorilerim. Beni şaşırttılar. Talitha harikaydı, bana oyunculuğu öğretiyordu! Onla olan sahnelerimiz güzelce yazılmıştı,



Jake’in, Jim Sturgess tarafından canlandırılan kardeşi Max’la ilişkisi nasıl?

Duygusal bir ilişki ama Jim ve ben eğlendik. İki kardeş de fazlasıyla hırslı ve genelde birbirlerine kızgınlar. Jake, hayatında ters giden her şey için haksızca Max’ı suçluyor. Burada Jake, küçük kardeş gibi, büyümeli ve ağabey olmayı öğrenmeli. Bu durum, onları çılgına çeviren eğlenceli etkileşimlere yol açıyor.



Uzay istasyonunda Jake, uluslararası aktör topluluklarının canlandırdığı bilim insanları ve astronotlardan kurulu takıma liderlik yapıyor. Onlarla çalışmak nasıldı?

Tam bir cümbüştü. Uluslararası ekip, filmin küresel ölçeğini yansıtıyor. Her ne kadar farklı ülkelerden ve kültürlerden gelsek ve bazen farklı şekillerde düşünsek de her zaman karşılıklı saygı vardı ve çok eğlendik. Herkes bu film için hazırdı ve ego yoktu. Birlikte güzelce harmanladık. Hepimiz büyük, eğlenceli bir film yapacağımızı biliyorduk.



Seyircilerin Geostorm’dan ne almasını umut ediyorsunuz?

Bu filmden alınacak çok şey. Özünde insanların bir araya gelmesiyle ilgili. Özellikle afet filmlerinde bu her zaman ilham verici bir mesaj. Ardından, keyif aldığınız komplo hikâyesi var. Film eğlenceli, içten ve heyecanlı.