Gerard Butler hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrası hemen hastaneye kaldırılan Gerard Butler'ın durumunun çok ağır olmadığı ancak vücudunda kırıklar olabileceği öğrenildi. Görgü tanıkları, Gerard Butler motosikleti ile seyir halindeyken bir arabanın önüne kırdığını ve ünlü oyuncunun hakimiyetini kaybedip düşmesine neden olduğunu belirtti.

Gerard Butler