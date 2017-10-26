Gerard Depardieu, Beşiktaş'ta kokoreç yedi

Ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu, önceki gün Beşiktaş turundaydı.Günaydın'ın haberine göre, birkaç arkadaşıyla semti dolaşan ünlü oyuncu, ardından Çarşı'daki bir kokoreççiye gitti.

Depardieu, 45 dakika içinde tam ekmek kokoreç, 30 midye ve bir porsiyon kokoreç yedi. 250 lira hesap ödeyen oyuncu, bahşiş bırakmadı.

Gerard Depardieu