Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Roberto Soldado, kulüp dergisine özel bir röportaj verdi.
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Roberto Soldado, takımdaki iletişim ile rekabetin oyuncuları motive ettiğini ve takımı yükselttiğini dile getirdi.
SOLDADO'NUN RÖPORTAJINDAN SATIR BAŞLARI...
> Fenerbahçe’yi daha önce şampiyon yapmış bir teknik direktörümüz var. Şu anda ise tek düşüncesi; tekrar şampiyon olabilmemiz. Takım kadrosu bu hedeflerle yenilendi. Ben de hedefleri gayet iyi biliyorum. Şampiyon bir takımdayım. Real Madrid ile Fenerbahçe’yi çok kıyaslıyorum çünkü Fenerbahçe’nin büyüklüğü İspanya’da Real Madrid’in tuttuğu yerle aynı. Bu formayı giymek ve hizmet etmek benim için büyük bir onur.
> İspanya’daki gibi Süper Lig’de derbiler hem taraftarlar hem de oyuncular için üst düzey bir heyecanla bekleniyor ve yaşanıyor. Puan durumu açısından da beklenen, önemli ve özel karşılaşmalar. Beşiktaş maçında takımımın üst düzey mücadelesiyle gurur duydum. Galatasaray maçında görev alırsam gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istiyorum.
> Antrenmanlarda birbirimizin gelişimine katkı sağlamamız, saha içinde ise oyundan keyif almamız ve iyi anlaşmamız çok önemli. Aramızdaki bu iletişimden kazançlı çıkacak sezon sonunda takımımız olacaktır. Hepimiz oynamak istiyoruz ve aramızda rekabet var. Sahada olabilme rekabeti de, aynı şekilde takıma katkı sağlayacak. Herkes elinden gelenin en iyisini yaparsa, oynayan oyuncu mutlaka en üst düzeyde performans gösterecektir.
> Şu anda en beğendiğim yer; Kadıköy ve tabii ki stadımız. İstanbul’da tarihi yerleri gezme fırsatı da buldum. Ayasofya ve Sultan Ahmet Camiilerini gördüm. O bölge, kültür ve tarih anlamında gerçekten büyüleyici. Zamanla İstanbul’u daha çok gezmeyi ve tanımayı planlıyorum.
> Tüm sporları seviyorum; spor genel olarak benim hobim. Bu yıl Fenerbahçe Doğuş maçlarına da mutlaka gideceğim. Çünkü Valencia’dayken Valencia basketbol takımını takip ediyordum. Basketbolu izlemekten büyük keyif alıyorum. Tenis ve Formula 1’i de izliyorum. Tenisi hem iyi oynuyorum hem de iyi bir seyirciyim. Golf oynamayı da seviyorum.
> Milli takımda oynamak, her oyuncunun hayalidir ancak İspanya’da büyük bir rekabet var. Genç oyuncular geliyor ve çok çok üst düzeyde performans sergileyebiliyorlar. Milli takıma gidebilmek için öncelikle burada yüzde yüzümle oynayıp takıma katkı verebilmem gerek. Açıkçası; kafamda önce Fenerbahçe var!
ROBERTO SOLDADO'NUN EN'LERİ...
ROBERTO SOLDADO'NUN ALTIN 11'İ...
- Roberto Soldado
- fenerbahçe
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Misafir 6 dakika öncesen önce forvet olmayı öğren daha doğru düzgün şutun yok kaleye. gerçi kabahat seni alan amelelerde !!!!!00