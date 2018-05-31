Bildik söylemler, alışıldık yanıtlar, üstü kapalı imalar bu programda yok! Soruların uzun cümleler ve karmaşık ifadelerle savuşturulamadığı, aslında ne oldu sorusunun peşine düşüldüğü yeni bir format, televizyonlarda yeni bir soluk. Her şey göründüğü gibi mi? Bir sonraki hamle ne olacak? Gerçek ne? Fikri ne? Gerçek Fikri Ne?

İlk programa birinci bölümde CHP İstanbul Milletvekili Adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, ikinci bölümde ise AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop konuk oluyor.

Kübra Par ve Eren Eğilmez’in sunumuyla Gerçek Fikri Ne? yarın akşam (1 HAZİRAN CUMA) saat 22.00’de Habertürk TV’de başlıyor!