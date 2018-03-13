HT Magazin'de yer alan habere göre, senaryosunu Cahit Kaşıkçılar’ın kaleme aldığı, Onur Ünlü’nün yönettiği, gerilim-komedi filmi ‘Gerçek Kesit: Manyak’, 23 Mart’ta vizyona girecek.



1990’lı yılların efsane yapımını yıllar sonra yeniden seyirciyle buluşturacak olan filmin fragmanı yayınlandı.



KONUK OYUNCULAR MERAK VE HEYECAN UYANDIRDI



Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte filmde Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Serkan Keskin, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Mehmet Erdem, Taner Ölmez, Türkü Turan, Umut Kurt ve Zeynep Çamcı gibi pek çok konuk oyuncunun rol aldığı ortaya çıktı.



Oyuncu kadrosundaki yıldızlar geçidi büyük merak ve heyecan uyandırdı.

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