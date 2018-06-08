Vücuttaki pH düzeyini dengeleyen limon ciddi bir C vitamini kaynağıdır. Evde yaptığınız limonlu dondurmada hem kabuk rendesi hem de limon suyu kullanacağınız için bu faydalar saklı kalır. Katkı maddesi bulunmadığı için güvenle tüketebileceğiniz limonlu dondurma kaç kaloridir? İşte gerçek limonlu dondurma tarifi..

LİMONLU DONDURMA KAÇ KALORİDİR?

Limonlu dondurmanın bir topu yaklaşık 95 kaloridir. Evde yaptığınız dondurmanun vücuttan atımının daha kolay olduğunu unutmayın

LİMONLU DONDURMA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet küçük limon

3 su bardağı süt

1 çay bardağı şeker

1 tatlı kaşığı salep

1 yemek kaşığı şeker

Yarım çay kaşığı zerdeçal

NASIL YAPILIR?

Derin bir tencerede salep, süt ve şekeri çırpın ve kaynatın. 2-3 dakika kaynadıktan sonra altını kapatıp ara ara çırpın, karışım soğumalı... Ayrı bir kapta 4 limon kabuğu rendelenir ve üzerine limonların suyu sıkılır, 1 yemek kaşığı şeker ve yarım çay kaşığı zerdeçal katılır ve karıştırılır. Bu sırada soğuyan sütlü salep karışımına limon aramalı karışım eklenir ve iyice çırpılır. Çırpma işlemi sonrası pürüz kalmadığına emin olunca dondurma buzluğa kaldırılır ve her 1 saatte bir çıkarılıp mikserden geçirilir. Yaklaşık 4 saatin sonunda dondurma tam kıvamını almış ve çırpılamayacak hale gelmiş olur. İşte bu dondurmamız hazır demektir. Afiyet olsun...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER