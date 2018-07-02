Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı. Ay'ın dünyaya en yakın konuma geldiği ve tutulma nedeniyle kırmızı renge büründüğü kanlı Ay tutulması sık sık gerçekleşiyor. Peki ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması 2018 yılında ne zaman gerçekleşecek? İşte cevabı...

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği ve kırmızı renge büründüğü kanlı ay tutulması bu yıl 27 Temmuz'da görülecek. Kanlı Ay tutulması çıplak gözle izlenebilecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Tutulmalar çok eskiden beri bilinen gök olaylarıdır. Yer ve Ay, diğer gezegenler gibi Güneş’ten aldıkları ışınları yansıtarak kendilerini gösterirler. Ay, Yer çevresinde; Yer, Ay ile birlikte Güneş çevresinde yörünge hareketlerini yaparken Güneş’e dönük yüzleri aydınlık, öbür yüzleri karanlıktır ve karanlık tarafta uzayda birer gölge konisi oluştururlar. Ay, Yer’in gölge konisine girdiğinde Ay tutulması, Ay’ın gölge konisi Yer üzerine düştüğünde ise Güneş tutulması meydana gelir. Özetle, Ay ve Güneş Tutulmaları Ay, Güneş ve Yer’in uzayda birbirlerine göre konuşlanmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

DOLUNAY NE ZAMAN?

Dolunay 2018 yılı Temmuz Ayı'nda Temmuz Ayı'nın 27. gününe denk geliyor. Dolunay ve tutulmanın aynı güne denk geldiği 27 Temmuz'da Kanlı Dolunay gerçekleşmiş olacak.