Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Joao Pereira, 12. haftada 4-3 kazandıkları Osmanlıspor maçında topu yanlışlıkla 2 kez kendi ağlarıyla buluşturarak şanssız bir gün geçirdi.
Pereira'nın dışında Mustafa Akbaş ve Okay Yokuşlu da ligin ilk yarısında istem dışı vuruşla bordo-mavili taraftarları üzdü.
Trabzonspor'un ardından en fazla talihsizlik yaşan takımlar ise Medipol Başakşehir ve Kardemir Karabükspor oldu.
Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu, Emmanuel Adebayor ve kaleci Volkan Babacan, Kardemir Karabükspor'da ise Barış Başdaş, Özgür Yılmaz ve Anton Kravchenko topu şansız bir şekilde kendi ağlarına gönderdi.
Meşin yuvarlak ters vuruşla iki kez Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Fenerbahçe, Galatasaray ve Atiker Konyaspor fileleriyle buluştu.
Aytemiz Alanyaspor'da Mamadou Fofana ve Tzavellas, Göztepe'de Adis Jahovic ve Milos Kosanovic, Fenerbahçe'de Luis Neto ve Nabil Dirar, Galatasaray'da Maicon ve Serdar Aziz, Atiker Konyaspor'da da Petar Filipovic ve Selim Ay kaleleri şaşırdı.
Ayrıca Gençlerbirliği'nden Halil İbrahim Pehlivan, Beşiktaş'tan Alvaro Negredo, Demir Grup Sivasspor'dan Carl Medjani, Bursaspor'dan Moussa Sow ve Osmanlıspor'dan Anıl Karaer ters vuruşla rakip takım taraftarlarını mutlu etti.
JAHOIVIC'TEN BİRİ KENDİ KALESİNE 4 GOL
Makedon futbolcu Adis Jahovic, ligin ilk devresinde Göztepe forması giyerken 6. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere 4 gol kaydetti.
Karşılaşmaya damga vuran Makedon golcü, 3-2 kazandıkları maçta köşe vuruşundan gelen topu kafayla kendi kalesine göndererek ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.
Devre arasında Atiker Konyaspor'a transfer olan Jahovic, daha sonra bu maçta "hat-trick" yaparak taraftarların gönlünü aldı ve Göztepe'nin sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı.
DIRAR ÖNCE ÜZDÜ SONRA SEVİNDİRDİ
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar da Gençlerbirliği ile Kadıköy'de oynadıkları maçta iki kaleyi de boş geçmedi.
Başkent ekibinden Jailton'un ortasından kaleci Volkan Demirel ile anlaşmazlık yaşayan Dirar, topu kafayla kendi ağlarına göndererek karşılaşmada gol perdesini açtı.
Aynı maçta Fenerbahçe'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü de kaydeden Dirar, bu kez taraftarlarını sevindirdi. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken, Fenerbahçe bir puana razı oldu.
VOLKAN BABACAN'DAN KORUDUĞU KALEYE GOL
Medipol Başakşehir, 32. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta kalecisi Volkan Babacan'ın büyük hatasında şampiyonluk yolunda iki puan bıraktı.
Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho'nun ortasında Volkan'ın kontrol etmeye çalıştığı top önce direğe sonra da milli kalecinin ayağına çarparak kale çizgisini geçti. Volkan Babacan'ın 90+2. dakikada kendi kalesine attığı bu golle karşılaşma 1-1 biterken, Medipol Başakşehir zirve yarışında yara aldı.
Ligin 32. haftası ayrıca kendi kalesine golün en çok atıldığı hafta oldu. Volkan'ın yanı sıra Galatasaraylı Serdar Aziz ve Bursasporlu Moussa Sow da kendi ağlarını havalandırdı.
KALESİNİ ŞAŞIRANLAR
Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda kendi kalesine gol atan futbolcular, takımları ve gol attıkları maçlar şöyle:
|Hafta
|Futbolcu
|Takımı
|Maç
|2
|Alexandru Epureanu
|Medipol Başakşehir
|Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir
|3
|Mamadou Fofana
|Aytemiz Alanyaspor
|Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor
|3
|Halil İbrahim Pehlivan
|Gençlerbirliği
|Gençlerbirliği-Fenerbahçe
|4
|Petar Filipovic
|Atiker Konyaspor
|Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor
|6
|Adis Jahovic
|Göztepe
|Demir Grup Sivasspor-Göztepe
|8
|Mustafa Akbaş
|Trabzonspor
|Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor
|9
|Okay Yokuşlu
|Trabzonspor
|Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
|10
|Luis Neto
|Fenerbahçe
|Fenerbahçe-Kayserispor
|12
|Joao Pereira
|Trabzonspor
|Trabzonspor-Osmanlıspor
|12
|Joao Pereira
|Trabzonspor
|Trabzonspor-Osmanlıspor
|13
|Barış Başdaş
|Kardemir Karabükspor
|Bursaspor-Kardemir Karabükspor
|15
|Maicon
|Galatasaray
|Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor
|18
|Milos Kosanovic
|Göztepe
|Fenerbahçe-Göztepe
|20
|Alvaro Negredo
|Beşiktaş
|Bursaspor-Beşiktaş
|20
|Nabil Dirar
|Fenerbahçe
|Fenerbahçe-Gençlerbirliği
|24
|Özgür Yılmaz
|Kardemir Karabükspor
|Kardemir Karabükspor-Galatasaray
|29
|Carl Medjani
|Demir Grup Sivasspor
|Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
|29
|Emmanuel Adebayor
|Medipol Başakşehir
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|30
|Tzavellas
|Aytemiz Alanyaspor
|Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
|32
|Volkan Babacan
|Medipol Başakşehir
|Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor
|32
|Serdar Aziz
|Galatasaray
|Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray
|32
|Moussa Sow
|Bursaspor
|Fenerbahçe-Bursaspor
|33
|Anıl Karaer
|Osmanlıspor
|Osmanlıspor-Beşiktaş
|33
|Anton Kravchenko
|Kardemir Karabükspor
|Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe
|34
|Selim Ay
|Atiker Konyaspor
|Fenerbahçe-Atiker Konyaspor
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