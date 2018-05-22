Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Joao Pereira, 12. haftada 4-3 kazandıkları Osmanlıspor maçında topu yanlışlıkla 2 kez kendi ağlarıyla buluşturarak şanssız bir gün geçirdi.

Pereira'nın dışında Mustafa Akbaş ve Okay Yokuşlu da ligin ilk yarısında istem dışı vuruşla bordo-mavili taraftarları üzdü.

Trabzonspor'un ardından en fazla talihsizlik yaşan takımlar ise Medipol Başakşehir ve Kardemir Karabükspor oldu.

Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu, Emmanuel Adebayor ve kaleci Volkan Babacan, Kardemir Karabükspor'da ise Barış Başdaş, Özgür Yılmaz ve Anton Kravchenko topu şansız bir şekilde kendi ağlarına gönderdi.

Meşin yuvarlak ters vuruşla iki kez Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Fenerbahçe, Galatasaray ve Atiker Konyaspor fileleriyle buluştu.

Aytemiz Alanyaspor'da Mamadou Fofana ve Tzavellas, Göztepe'de Adis Jahovic ve Milos Kosanovic, Fenerbahçe'de Luis Neto ve Nabil Dirar, Galatasaray'da Maicon ve Serdar Aziz, Atiker Konyaspor'da da Petar Filipovic ve Selim Ay kaleleri şaşırdı.

Ayrıca Gençlerbirliği'nden Halil İbrahim Pehlivan, Beşiktaş'tan Alvaro Negredo, Demir Grup Sivasspor'dan Carl Medjani, Bursaspor'dan Moussa Sow ve Osmanlıspor'dan Anıl Karaer ters vuruşla rakip takım taraftarlarını mutlu etti.

JAHOIVIC'TEN BİRİ KENDİ KALESİNE 4 GOL

Makedon futbolcu Adis Jahovic, ligin ilk devresinde Göztepe forması giyerken 6. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere 4 gol kaydetti.

Karşılaşmaya damga vuran Makedon golcü, 3-2 kazandıkları maçta köşe vuruşundan gelen topu kafayla kendi kalesine göndererek ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

Devre arasında Atiker Konyaspor'a transfer olan Jahovic, daha sonra bu maçta "hat-trick" yaparak taraftarların gönlünü aldı ve Göztepe'nin sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı.

DIRAR ÖNCE ÜZDÜ SONRA SEVİNDİRDİ

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar da Gençlerbirliği ile Kadıköy'de oynadıkları maçta iki kaleyi de boş geçmedi.

Başkent ekibinden Jailton'un ortasından kaleci Volkan Demirel ile anlaşmazlık yaşayan Dirar, topu kafayla kendi ağlarına göndererek karşılaşmada gol perdesini açtı.

Aynı maçta Fenerbahçe'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü de kaydeden Dirar, bu kez taraftarlarını sevindirdi. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken, Fenerbahçe bir puana razı oldu.



VOLKAN BABACAN'DAN KORUDUĞU KALEYE GOL

Medipol Başakşehir, 32. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta kalecisi Volkan Babacan'ın büyük hatasında şampiyonluk yolunda iki puan bıraktı.

Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho'nun ortasında Volkan'ın kontrol etmeye çalıştığı top önce direğe sonra da milli kalecinin ayağına çarparak kale çizgisini geçti. Volkan Babacan'ın 90+2. dakikada kendi kalesine attığı bu golle karşılaşma 1-1 biterken, Medipol Başakşehir zirve yarışında yara aldı.

Ligin 32. haftası ayrıca kendi kalesine golün en çok atıldığı hafta oldu. Volkan'ın yanı sıra Galatasaraylı Serdar Aziz ve Bursasporlu Moussa Sow da kendi ağlarını havalandırdı.

KALESİNİ ŞAŞIRANLAR

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda kendi kalesine gol atan futbolcular, takımları ve gol attıkları maçlar şöyle:

Hafta Futbolcu Takımı Maç 2 Alexandru Epureanu Medipol Başakşehir Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir 3 Mamadou Fofana Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor 3 Halil İbrahim Pehlivan Gençlerbirliği Gençlerbirliği-Fenerbahçe 4 Petar Filipovic Atiker Konyaspor Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor 6 Adis Jahovic Göztepe Demir Grup Sivasspor-Göztepe 8 Mustafa Akbaş Trabzonspor Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor 9 Okay Yokuşlu Trabzonspor Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor 10 Luis Neto Fenerbahçe Fenerbahçe-Kayserispor 12 Joao Pereira Trabzonspor Trabzonspor-Osmanlıspor 12 Joao Pereira Trabzonspor Trabzonspor-Osmanlıspor 13 Barış Başdaş Kardemir Karabükspor Bursaspor-Kardemir Karabükspor 15 Maicon Galatasaray Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor 18 Milos Kosanovic Göztepe Fenerbahçe-Göztepe 20 Alvaro Negredo Beşiktaş Bursaspor-Beşiktaş 20 Nabil Dirar Fenerbahçe Fenerbahçe-Gençlerbirliği 24 Özgür Yılmaz Kardemir Karabükspor Kardemir Karabükspor-Galatasaray 29 Carl Medjani Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe 29 Emmanuel Adebayor Medipol Başakşehir Galatasaray-Medipol Başakşehir 30 Tzavellas Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray 32 Volkan Babacan Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor 32 Serdar Aziz Galatasaray Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray 32 Moussa Sow Bursaspor Fenerbahçe-Bursaspor 33 Anıl Karaer Osmanlıspor Osmanlıspor-Beşiktaş 33 Anton Kravchenko Kardemir Karabükspor Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe 34 Selim Ay Atiker Konyaspor Fenerbahçe-Atiker Konyaspor