Tarihi milattan önce 13 binli yıllara dayanan ve Kahramanmaraş'ta tesadüfen bulunan Germanicia taban mozaikleri, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Roma Dönemi'ne ait mozaikler, geçmişte varlıklı insanlar tarafından taban zeminine döşenerek, o evde yaşayan insanların sosyal anlamda iyi bir yaşam sürdürdüklerini gösterme biçimi olarak biliniyor.
İHA'nın haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde ilki 10 yıl önce tesadüfen bulunan Germanicia taban mozaikleri için kazı ve kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Yeni mozaik kazı alanlarında incelemede bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, 10 yıllık kazı çalışmalarında 50 parselin kamulaştırılmasının tamamlandığını, yapılan kazıların 9 farklı noktada 6 ilçede gerçekleştiğini söyledi.
"DÜNYA TURİZMİNE BÜYÜK BİR ALT YAPI OLACAK"
Kahramanmaraş'ın yakın zamanda bölgenin turizmi başta olmak üzere ülke ve dünya turizminde önemli bir yapı taşı olacağını söyleyen Küçükdağlı, "140 hektar alan içerisinde 3'üncü derece arkeolojik sit alanında Germanicia antik kenti taban mozaikleri adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Germanicia çalışmalarında 2016-2017 yıllarında yoğun bir çalışma sürecine girilmiş durumda. Bu 2 yıllık süreç içerisinde 30 civarında parselde kamulaştırma çalışması yapıldı. Toplam 10 yıllık kazı çalışmalarında 50 parselin kamulaştırılması tamamlandı. 2017 yılında 9 ayrı kazı gerçekleştirdik. Bu kazıların, bu kazılarda bilimsel ve kurtarma kazıları var.
2017 yılındaki kazılar 6 ilçemizde gerçekleşti ve tamamında da arkeolojik bulgular mevcut. Kahramanmaraş'ta sadece Germanicia kazıları üzerine değil bilimsel, höyük ve mağara kazıları gerçekleştiriyoruz. Bu işte Kahramanmaraş'ın kültür turizmi açısından arkeolojik veriler ve alt yapı zenginliği olarak, büyük bir şans diye düşünüyoruz. Bilimsel kazılarda Kahramanmaraş'ın milattan önce 13 bin yıllarına intikal ettiğini biliyoruz yapılan çalışmalar sonucunda. Hem tarihi dokusu nedeniyle, hem birçok medeniyete ve uygarlığa ev sahipliği yapması nedeniyle ve hem de dünya kültür mirası zenginliğine ortak olduğunu ortaya koyuyor. Kahramanmaraş yakın zamanda inşallah bölgenin turizmi olarak değil, ülke turizmi açısından da dünya turizmine büyük bir alt yapı olacağına ifade etmek istiyorum" dedi.
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