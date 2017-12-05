Gersan Elektrik ile Tesla arasında gizlilik sözleşmesi

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, sözleşmenin Tesla ile Gersan Elektrik arasında, AC/DC elektrikli araç şarj

istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için imzalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre Tesla, bu amaçla sadece kendi teknolojisi, üretimi, planlamaları ve operasyonları ile ilgili gizli veya

özel bilgileri açıklayabilir.

Elektrik sektörünün öncü firmalarından olan Gersan, enerji santrallerinden evdeki prize kadar uzanan hat üzerindeki iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri üretiyor. Bu sektördeki üretimlerine 1980 yılında Gersan Ticaret olarak başlayam firma 1985 yılından itibaren GERSAN A.Ş. olarak yoluna devam ediyor.