Gestaş'dan feribot ücretlerine zam

Gestaş Deniz A.Ş.,15 Eylül 2017 tarihi itibariyle tarife değişikliğine gitti. Yeni fiyat tarifesinde araçların feribotla geçişleri Kilitbahir-Çanakkale 30 TL'den 35 TL olurken, Eceabat-Çanakkale ve Lapseki-Gelibolu arasındaki geçişler 35 TL'den 40 TL oldu.

Günü birlik gidiş-dönüş fiyatı 35 TL'den 45 TL oldu. Günü birlik Kilitbahir-Çanakkale ve Eceabat-Çanakkale seferleri de 35 TL'den 45 TL oldu.

Adalar hattındaki feribot seferleri ücret tarifesi ise, Geyikli-Bozcaada gidiş-dönüş 70 TL'den 80 TL olurken Kabatepe-Gökçeada ise 35 TL'den 40 TL oldu.