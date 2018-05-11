Getafe - Atletico Madrid maçı istatistikleri

Getafe ve Atletico Madrid, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. 52 puanlı Getafe 8. sırada bulunuyor, Atletico Madrid 75 puana sahip ve 2. sırada. Getafe, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atletico Madrid son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 323. İddaa'da Getafe kazanır 2.10, berabere biter 2.70, Atletico Madrid kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.25, 2.5 gol üstünün oranı 2.20. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Getafe son hafta oynanan Albacete maçında 2-1 yenildi.

Atletico Madrid ise Getafe karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Getafe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Getafe, kendi sahasında 26 gol attı, 12 gol yedi.

Atletico Madrid, dış sahada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Madrid 27 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.