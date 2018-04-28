Getafe - Girona düellosu

Getafe ve Girona, 29 Nisan 2018 Pazar günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Getafe 48 puanla 8. sırada, Girona 47 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Getafe, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Girona, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 134 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Getafe kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Girona sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Getafe son haftadaki Valladolid müsabasında 3-1 kazandı.

Girona ise Gimnastic Tarragona karşılaşmasında 4-2 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Getafe, 25 gol attı ve 11 gol yedi.

Girona, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Girona 21 kez gol sevinci yaşadı, 35 kez topu ağlarında gördü.