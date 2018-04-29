Getafe - Girona düellosu

İspanya Primera Lig maçında Getafe ile Girona, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Getafe 48 puanla 8. sırada, Girona 47 puanla 9. sırada bulunuyor. Getafe son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Girona son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 134. İddaa'da Getafe kazanır 1.70, berabere biter 2.90, Girona kazanır 3.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Getafe önceki hafta Valladolid mücadelesinde 3-1 kazandı.

Girona ise Gimnastic Tarragona karşılaşmasında 4-2 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Getafe, 25 gol attı ve 11 gol yedi.

Girona ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Girona, 21 gol atarken 35 gol yedi.