GetContact uygulaması son birkaç gündür sosyal medya kullanıcılarının gözde uygulamaları arasında yer alıyor. Telefon numaranızla başka kişilerin rehberlerinde nasıl kayıtlı olduğunuzu gösteren GetContact, 'kim beni nasıl kaydetmiş?' sorusuna yanıt veriyor. Ücretsiz olarak Android ve iOS uygulama marketlerinde yer alan GetContact uygulamasının tüm detaylarını bir araya getirdik. İşte GetContact uygulaması ve detaylar...

GETCONTACT NEDİR?

GetContact uygulaması, Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda kullanılabilen bir mobil uygulamadır. Uygulamayı bu kadar popüler yapan ve sosyal medyada çok konuşulmasını sağlayan bir faktör ise, başka kişilerin rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuzu göstermesidir.

'Kim beni nasıl kaydetmiş?' diye merak eden vatandaşlar, GetContact uygulamasının bu özelliği ile soruya yanıt bulabiliyor. Uygulamayı Android veya iOS marketlerden indirdikten sonra telefon numarası yoluyla veya Facebook hesabınızla kayıt/giriş yapmanız gerekiyor. Giriş işleminin ardından arama kutucuğuna telefon numaranızı yazıp sorgulama yaptıktan sonra başka kişilerin rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuz görülebiliyor.

Sistem, havuzundaki numara ve isimler arasında yazdığınız numarayı araştırıyor ve bu numara ile eşleşen tüm kayıtları ekrana sunuyor.

Uygulamanın şimdiye kadar 5-10 milyon arasında indirildiği de yer alan bilgiler arasında.

GETCONTACT UYGULAMASI GÜVENİLİR Mİ?

GetContact uygulaması, geçtiğimiz yılın sonunda yasaklanan rehberlik hizmeti servisleri kategorisinde yer alan bir uygulama. Uygulamayı yükleyen kullanıcılar, erişim izni ekranında rehberine erişim izni verdiği takdirde, sistem otomatik olarak rehbere erişiyor ve rehberdeki tüm kayıtlı kişileri kendi havuzuna aktarıyor. Havuzda toplanan numaralar ve isimler, sorgulama yapan diğer kişilerle paylaşılıyor.

Kişiler Verileri Koruma Kurulu, geçtiğimiz yılın sonunda bu uygulamaları yasaklayan bir karara imza atmıştı. 27 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kanun, kişilerin açık rızalarını almaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren servislere yasak getirmişti.

Kararın yayınlanmasının ardından, bu yönde hizmet veren birçok site ve uygulama durdurulmuştu.

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