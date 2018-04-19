Gezegen avcısı Tess uydusu Florida'dan uzaya fırlatıldı

Amerikan Uzay ve Havacılık dairesi NASA, Güneş Sistemi'nin ötesindeki binlerce dünyayı bulmak amacıyla Tess Uydusunu Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlattı.
Uydu, yörüngeye giren gezegenlerin yüzlerini değiştirdiklerinde ortaya çıkan parlaklıkta azalma işaretlerini yakalama umuduyla çok sayıda yıldız sistemini inceleyecek.
Tess uydusu'nun amacı, uzayda daha sonra farklı teleskopların daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceği yerlerin bir kataloğunu yapmak.
Projeye liderlik eden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) George Ricker "Tess'te neredeyde tüm gökyüzünü gözlemleyebilecek dört adet çok hassas kamera bulunuyor. Tess'in tespit edeceği türdeki gezegenler transit adı verdiğimiz bir süreçle ortaya çıkıyor. Ev sahibi yıldızını önünden geçince gezegenin gölgesini görebiliyoruz. " dedi.
NASA'nın yeni uzay teleskobu a SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
Uydunun Pazartesi fırlatılması planlanıyordu, ancak şirket, aracın güdüm sistemindendeki bir sorunu inceleyebilmek için daha fazla süre istemişti.
Uydu dünyanın etrafında elips bir yörüngede dönecek. Uzmanlar uyduyu ayın çekim gücünden yararlanabileacek şekilde tasarladı. Böylece araç çok az yakıt kullanacak ve onyıllarca görev yapabilecek.
Tess de 2009'da uzaya yollanan Kepler teleskopunun mantığıyla çalışacak.
Ancak Tess'in uzayda inceleyeceği alan çok daha büyük olacak.
Kameralar, 27 günlük döngülerle uzayın geniş kısımlarını inceleyecek ve böylece iki yıl içinde gökyüzünün yüzde 85'i gözden geçirilmiş olacak.
Projeye katılan MIT uzmanı Jennifen Burt de "Tess ilk iki yılda görevinin büyük kısmını tamamlayacak. Jupiter'den küçük iki ila üç bin gezegen bulmayı bekliyoruz." dedi.
Bütün bulunan keşifler daha sonra rasathanelerin yakından inceleyebileceği bir katalog oluşturacak. Proje uzmanlarından Sara Seager "Bir telefon defteri gibi düşünün. Daha sonra sizi ilgilendirenlere bakabileceksiniz" dedi.
Seager "Ama tabi mesele sadece sayı değil, kalikte de aynı zamanda. Çünkü bulduğumuz gezegenler daha sonra ölçüsünü alabileceğimiz kadar dünyaya yakın ve parlak olacak" diye de ekledi.
Tess'in misyonu tam zamanında başladı. Önümüzdeki yıllarda yakınımızdaki dünyaların atmosferini inceleyebilecek yeni kuşak süper teleskoplar devreye sokulacak.
Bu anlamda en önemlisi de 2020'de yörüngeye konulması planlanan James Webb teleskopu.
Ayrıca özellikle Avrupa'da da yeni teleskop projeleri devreye girecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.