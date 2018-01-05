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HAYATIN ŞİŞKİNLİĞİ

Deniz Seki, fazla kilolarıyla ilgili sorular karşısında şunları söyledi: “Spor salonlarında, Paris’te gezip gelmedim karşınıza. 10 metrekarelik yerde 1092 gün yaşadım. Bana kiloyla ilgili bir şey sormayın, haksızlık edilmiş gibi hissediyorum. Hayatın şişkinliği diyelim buna. Biraz zaman verin, cillop gibi bir Deniz’le karşılacaksınız.”