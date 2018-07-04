Çiçek ve karaçalı balı üreten gezgin arıcılar için Edirne vazgeçilmez duraklar arasında yer alıyor.
AA'nın haberine göre yılın yarısını evlerinden uzakta tarlalara bıraktıkları kovanlarda arıların bal yapması için bekleyen gezgin arıcılar, üretecekleri bal çeşidine göre bölge seçiyor.
Karaçalı ve ayçiçeği balı için Edirne'ye gelen onlarca gezgin arıcı, mart ayında başladıkları mesailerini eylül sonuna doğru tamamlıyor.
Karaçalı balı üretiminin tamamlanması sonrası bölgedeki arıcılar, kovanlarını ayçiçeği tarlalarına doğru çeviriyor. Arıcılar, gündöndü olarak da bilinen ayçiçeği tarlalarının yanı başında, arılarının çiçek balı yapması için konuşlanmış bekliyor.
Ayçiçeği kafalarından topladıkları çiçek özlerini kovanlarına taşıyan arıların petekleri doldurmasını bekleyen arıcılar, vızıltılar içerisinde nafakalarını çıkarıyor.
Bu yıl İstanbul, Bartın, Rize, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla, Aydın ve Ordu'dan gezgin 92 arıcı, Edirne'de arıcılık faaliyetlerini yürütüyor.
EDİRNE'YE GELEN MİSAFİR ARICILARIN YARISINDAN FAZLASI BALIKESİRLİ
Balıkesirli gezgin arıcılardan Özcan Şener. Şener mart ayında tek başına ve 250 kovanıyla ayrıldığı Edremit ilçesinden, 6 ay uzakta geçimi için arıcılık yapıyor.
Yirmi yıldır yılın yarısını gurbette geçiren Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işlerinin zor olduğunu ancak birilerinin de bal üretmesi gerektiğini söyledi.
Çamların bal vermesine kadar Edirne'de kovanlarını gezdirdiğini anlatan Şener, "Mart ayında Altınoluk'tan 250 kovanı kamyonete yükledik çıktık. Karaçalıyı ürettik şimdi sıra çiçek balında. Eylül sonunda da çam bal vermeye başlar, o zaman da memlekete gideceğim.
Kışa girdik mi hem arılar hem ben istirahate çekileceğiz. Sezonda 14 tona yakın bal üretiyorum bunları kurumsal şirketlere satıyoruz. İşimiz zor, bir başıma barakada yaşıyorum ama yapacak bir şey yok." dedi.
Şener, bazı muhtarların gezgin arıcıları köylerinin yakınlarında istemediğini ancak muhtarların, gezgin arıcıların arılarının, ayçiçeği üretimine ve rekoltesine katkı sunduklarını unutmamalarını istedi.
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