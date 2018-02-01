Avustralya’nın Brisbane kentindeki evinden ayrılan ‘Galah’ türü papağan, 2 bin 300 kilometre ötedeki Yeni Zelanda’nın bir güney adasındaki Miford Saund kenti rıhtımında bulundu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre papağanın bir kruvaziyerin lüks kabininde seyahat ettiği tahmin ediliyor.

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