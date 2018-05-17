Gianluigi Buffon'dan veda

Juventus'un ve İtalyan futbolunun efsanevi file bekçisi Gianluigi Buffon, Allianz Stadyumu'nda yaptığı basın toplantısıyla takımdan ayrılacağını duyurdu. Buffon, "Cumartesi günü son kez Juventus forması giyeceğim" dedi.

İtalyan kaleci, "15 gün önce emeklilik kararımdan emindim ama saha içi ve saha dışına yönelik önemli teklifler aldım. Saha dışı tekliflerin en önemlisi Juventus'tan. Önümüzdeki hafta kararımı vereceğim..." diye konuştu.

1050 MAÇA ÇIKTI

İtalya Milli Takımı formasını bugüne kadar 176 kez giyen Buffon, milli takım formasını en çok giyen futbolcu konumunda.

Bugüne kadar profesyonel düzeyde 1050 maça çıkan Buffon'un kariyerinde 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Dünya Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

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