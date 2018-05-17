Dünya futboluna damga vuran kalecilerden Gianluigi Buffon, gündemden düşmüyor. Kariyerine Parma altyapısında başlayan İtalyan kaleci, 2001 yılında transfer olduğu Juventus’ta 17 senedir forma giyiyor. Siyah-beyazlılarla 655 maça çıkan tecrübeli eldivenin önümüzdeki transfer döneminde İngiliz ekibi Liverpool’a transfer olacağı iddia edildi. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop tarafından özellikle istenen Buffon’un teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde transfer kararını açıklaması bekleniyor. 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, İtalya Milli Takımında ise 176 müsabakada forma giydi.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tecrübeli futbolcunun menajeri Silvano Martina, İtalyan medyasına dün yaptığı açıklamada "Futbolda başka bir Gigi olmayacak. Konuyla ilgili daha fazla bir şey söylemem mümkün değil, kendisi basın toplantısında her şeyi açıklayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.