Gıda katkı maddelerinde düzenlemeye gidildi!

Bebek ve küçük çocuklara özel gıdalarla salçada kullanılan katkı maddeleriyle ilgili değişikliğe gidildi, bazı gıdalarda kullanımına izin verilen katkı maddelerinin limitleri de yeniden düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 YENİ MADDE EKLENDİ, 1 MADDE ÇIKARTILDI

Buna göre, teneke ve cam ambalajdakiler hariç salça, domates püresi ve biber püresinde kullanılmasına izin verilen "sorbik asit-sorbatlar"ın kullanımı için verilen geçiş süresi bu sene sonuna kadar uzatıldı.

Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği kapsamında yer alan bebek ve küçük çocuk gıdalarında sadece kendi kategorisinde yer alan katkılar kullanılabilecek. Bunun dışında, ürün bileşimlerinden gelen taşınma prensibinden kaynaklanabilecek katkı maddeleri dahil hiçbir katkıya izin verilmeyecek.

Yönetmelikle, gıdalarda kullanımına izin verilen katkılara 3 yeni madde eklendi, 1 madde çıkartıldı, bazı gıdalarda kullanımına izin verilen katkı maddeleri limitlerinde de değişikliğe gidildi.