Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, "Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok, ama bizim bir çakıl taşımızda gözü olanın gözünü çıkaracağız. 67 yaşındaki Ahmet Eşref Fakıbaba'nın gerektiğinde Afrin'e gideceğini görecekler. Allah'ın izniyle biz kendimizden eminiz." dedi.

Bakan Fakıbaba, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki "Tarım Zirvesi Kars" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Kars ve bölgenin tarım ile hayvancılık için önemli olduğuna işaret etti.

Üretim ile kalkınmanın birlikte olacağına işaret ederek, gıda, tarım ve hayvancılığın stratejik nokta olduğunu anlatan Fakıbaba, bakanlığın bu çerçevede gece gündüz çalıştığını bildirdi.

"300 KOYUN PROJESİ"

Üreticilere dağıtılacak "300 Koyun Projesi"nin devam edeceğini belirten Fakıbaba, üreticinin kazanması adına koyun sayısını da az tutmadıklarını ifade etti.

Fakıbaba, bu proje ile yılda en az 300 kuzu elde edilmesinin hedeflendiğine değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Hesaplarını yaptık, 300 kuzu sizin olacak, ancak bunu bütün arkadaşlara verecek değiliz. Bu yıl 500 bin koyun vereceğiz, önümüzdeki yıl da 500 bin vereceğiz ve devam edecek. Buradaki amacımız şehirdekileri köye getirmek değil, öncelikle köydeki arkadaşlarımızın şehre gitmesini önlemek. Öncelikle bu hak sizin olacak. Hatta hanımefendileri sigortalı edeceğiz. Anne şehre gitmeyince baba da evlat da oradan ayrılmayacak."

Fakıbaba, bunun Türkiye'nin projesi olduğuna işaret ederek, "Hayvancılığın, tarımın önünün açık olduğunu görüyorum, teşhisler konulmuştur, konulmaya da devam edecektir." dedi.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Fakıbaba, ülkenin ve bayrağın bir olduğunu, gidecek başka yerin olmadığını bildirdi.

Fakıbaba, 2018 yılının her açıdan çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "2018, düşmanın bizim ne olduğumuzu görmesi gereken yıl olacak. Sadece Mehmetçik değil Türk halkının, tarımının, gıdasının, üretiminin ne olduğunu da görecekler, inşallah bunu ispat edeceğiz. Gıda, su ve enerji başta olmak üzere her şeyin israfına karşı olan kardeşinizim. Plansız üretimi yapmayalım, talebe göre arzı planlamak lazım." dedi.

Bakan Fakıbaba, toplantı sonrası Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan'daki programlarına katılmak üzere kentten ayrıldı.

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