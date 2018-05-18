Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada, İnce'nin, Antep fıstığı fiyatlarının yükselmesi karşısında Bakan Fakıbaba'nın "Böyle olursa dışarıdan ithal ederim." dediğini iddia ettiği ve bir cumhurbaşkanı adayına yakışmayacak ifadeler kullandığı belirtildi.
AA'nın haberine göre, gıda piyasalarının bakanlık tarafından yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, özellikle spekülatif amaçlı hareketlere karşı gerekli tedbirlerin alındığı ve bunlar yapılırken üreticileri ve tüketicileri mağdur etmeden piyasanın sağlıklı işlemesinin amaçlandığı kaydedildi.
Bakan Fakıbaba'nın iki gün önce kabul ettiği baklava sanayicileri sektör temsilcilerinden sıkıntılarını dinlediği ve onlardan gelen talepler çerçevesinde görüşlerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Sayın Bakanımız bu çerçevede Antep fıstığının fiyatının yükselmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu ve spekülatörlere karşı gerekli önlemlerin alınacağını ifade etmiş, konunun çözümü noktasında yürütülen lisanslı depoculuk çalışmalarını anlatmıştır. Ayrıca sektörden gelen taleplerden biri olan geçici ithalat izniyle ilgili olarak, hasada kadar kısa süreli olarak düşünülebileceğini ve bu konuda gerekli değerlendirmelerden sonra çalışma yapılabileceğini belirtmiştir. Burada Sayın Bakanımız, ilgili sektörün mağdur olmaması için yapılabilecek çalışmaları sıralamış ve ithalat uygulamasının da bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini söylemiştir. Dolayısıyla basında yer alan ve Sayın İnce'nin de dile getirdiği 'ithalat yapılacağı' şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın İnce'nin, hem kamuoyuna yanlış aksettirilen bilgilerle hareket etmesi hem de bu bilgileri seviyesiz ve argo ifadelerle dile getirerek siyaset yapması uygun ve etik olmamıştır. Sayın Bakanımız hakkında sarf ettiği ifadeleri kendisine yakıştıramadığımızı belirtmek isteriz."
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