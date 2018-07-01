Gıdada ilaç kalıntısı yerli karekod ile takip edilecek

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; Visratek firması, ODTÜ Teknokent bünyesinde Türk mühendislerle birlikte “Bitkosis” isimli bir yazılım ve otomasyon sistemi geliştirdi. “Bitkosis” ile bitki koruma ürünleri, çiftçiye ulaşana kadar bakanlık takibinde olacak.



Visratek Genel Müdürü Fatih Ömrüuzun, “Üretim aşamasında ürünleri karekodlarla etiketliyoruz.

Karekod üzerinden bakanlık tüm adımları takip edebiliyor. Sistem, üretici, toptancı ve bayilerin stok yönetimini kolaylaştırıp illegal kullanımların önüne geçiyor” diye konuştu. Sistem ile çiftçilerin ihtiyaçtan fazla zirai ilaç satın almasının da önününe geçileceğini vurgulayan Ömrüuzun, “Çiftçinin ekim yaptığı alana bakılacak, örneğin 10 dönüm için ne kadar zirai ilaç gerekiyorsa o kadarı için satış yapılacak. Böylece, vatandaşların tükettikleri gıdaların güvenilir olması sağlanacak” dedi.

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