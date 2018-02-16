Gıdayı ‘doğal’ koruyan Nanomik’ten yılda 5 milyar TL tasarruf hedefi

Girişimcilik Türkiye’de kendine daha çok e-ticarette yer buluyor olsa bile, Ar-Ge’ye dayalı geliştirilen projelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunlardan gıda teknolojileri (food-tech) alanında faaliyet gösteren Nanomik isimli yerli bir girişim, küf problemine karşı tarım ve gıda ürünlerine yönelik doğal koruyucular geliştiriyor.



Girişim, geliştirdiği ürün ile gıda ve tarım ürünlerinde yaşanan kayıpların önüne geçebilmeyi hedefliyor. Her yıl üretilen 2.5 milyar ton taze meyve ve sebzenin yüzde 25’inin mikroorganizmalar yüzünden kaybedildiğini söyleyen Nanomik CEO’su Buse Berber Örçen, gıdaları ve tarım ürünlerini mikroorganizmalara karşı doğal olarak koruyarak raf ömrünü uzattıklarını kaydetti.

Örçen, “Geliştirdiğimiz doğal koruyucu Myco-X isimli ürünümüzün kullanımı yıllık taze meyve/sebze üretiminin yüzde 5’ine ulaştığında, ülke ekonomisine yılda 5 milyar liralık katkı sağlayacağız” ifadesini kullandı.





KÜFLENMEYE YÜZDE 95 ÇÖZÜM SUNUYOR

İTÜ Çekirdek girişimlerinden Nanomik’in CEO’su Örçen, bugüne kadar toplamda 880 bin liralık yatırım aldıklarını kaydetti. Myco-X’in, süt, toprak, sirke gibi doğal kaynaklarda hali hazırda bulunan probiyotikler ve bitkisel özlerin mikroenkapsülasyon teknolojisi ile geliştirildiğini belirten Örçen, “Dalından toplanan meyve ve sebzelerin israf olmasına neden olan küflenme problemine, yüzde 95’e varan çözüm sunuyoruz” dedi.



‘YEŞİL KORUYUCU OLMAK İSTİYORUZ’



Nanomik’in CEO’su Örçen, “En büyük hedefimiz globaldeki büyük üreticilere ve kimyasal kalıntı problemi yaşayan birimlere ulaşabilmek. Sonrasında ise, hazır paketli gıda ürünlerindeki kimyasal koruyucuların yerini alabilecek ve “e-free” diye tabir edilen ürünlerde kullanılabilen doğal koruyucular üreterek sektörün “yeşil koruyucusu” olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.





‘MEYVE VE SEBZELERİ UZUN SÜRE KORUYORUZ’



Myco-X’in sadece belirli bir aşamada kullanılmadığını söyleyen Örçen, “Hazırladığımız farklı formlar ile kendi meyvesini depolayan çiftçi ile, nakliye ve depolama aşamasında ürünlerini küflenmeye karşı korumak isteyen tarım firmaları ürünümüzden faydalanıyor. Ürünlerini kalıntı problemi yaşamadan ihraç etmek isteyenlere, marketlere, manavlara ve hatta son tüketiciye de çözüm sunuyoruz” dedi.



5 MİLYON DOLAR YATIRIM ALAN FORIBA YURTDIŞINDA BÜYÜYECEK



E-dönüşüm firması Foriba, ikinci yatırım turunu 5 milyon dolar ile tamamladı. Yatırımın 3 milyon doları Uluslararası Finans Kurumu’na (IFC), 1.5 milyon doları Revo Capital’e, 500 bin doları da Endeavor Catalyst’e ait. Şirketin alınan yatırımı, yeni şirket satın alma ve birleşmelerde kullanacağı öğrenildi. 5 binden fazla müşteriye hizmet veren ve Türkiye’deki tüm e-faturaların yüzde 60’ını yöneten Foriba, ilerleyen dönemlerde yeni yatırımlar almayı ve firma olarak da yatırım yapmayı hedefliyor.



Foriba, aldığı B serisi yatırım ile birlikte bugüne kadar toplam 9 milyon dolar yatırım almış oldu. Gelecek hedeflerini paylaşan Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar, “Avrupa, Türk cumhuriyetler ve Ortadoğu ülkelerini radarımıza aldık. Uluslararası arenada teknolojiye yön veren önemli aktörlerden olacağız” dedi. Bahar, alınan yatırımla birlikte, ciro ve müşteri sayısında yüzde 60 büyüyeceklerini kaydetti.





'PAZARLAMANIZIN MERKEZİNDE MOBİL TEKNOLOJİLER OLSUN'



Japonya’nın önemli dijital reklam teknoloji şirketi FreakOut’un Türkiye Ülke Müdürü Okay Tuğ, girişimlerin pazarlama stratejilerinde öncelikle mobil cihazları göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti. Girişimlerin pazarlama stratejilerini belirlerken göz önünde bulundurması gerekenleri sıralayan Okay Tuğ, “Türkiye’de tüm internet trafiğinin yüzde 62’si mobil cihazlar üzerinden sağlanırken, mobil internet kullanımı da günde ortalama 3 saat 24 dakikayı bulmuş durumda. Eğer bir girişiminiz varsa, mobili pazarlama stratejisinin merkezine koymak gerekiyor” dedi.





Girişimlere stratejik bir internet sitesi oluşturmak için tavsiyelerini sıralayan Tuğ, “Mobile uyumlu bir web sitesi oluşturun. Siteniz, kolay arayüzü ve kullanıcı deneyimi ile şirketin mesajlarını açıkça vermeli. Siteye yüklenen görsellerin de mobil cihazlarda hızlı açılacak şekilde optimize edildiğinden emin olun” ifadesini kullandı. Tuğ, düşük bütçelerle yola çıkan bir girişimin bir gecede tüm pazarlama stratejisinde başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını vurguladı.



‘HEDEFİNİZE EN ÇOK UYAN SOSYAL MECRAYI SEÇİN’



Kişilerin ilgisini çekmeyen reklamları çoğunlukla engellediğini kaydeden Okay Tuğ, “Doğal reklamlar, tüketiciyi zorlamadan mesajını doğrudan veriyor. Geleneksel reklamlara kıyasla da daha yüksek maliyet avantajı sunuyor” dedi. Tuğ, sosyal medyanın da kullanıcı etkileşiminde en iyi mecraları olduğunu belirterek, “Mesajınızı en iyi verebildiğiniz ve hedef kitlenize en çok uyan sosyal mecraya odaklanmanız, size katkı sağlayacaktır” diye konuştu.



FreakOut’un Türkiye Ülke Müdürü Tuğ, marka profiline uygun şekilde yalnızca markadan söz etmeyen eğlenceli, bilgi verici ya da zekice hazırlanmış içeriklerin etkileşimi artıracağının da altını çizdi.





GENÇ GİRİŞİMCİDEN DİKEY KALKIŞ YAPABİLEN HAVA ARACI KONSEPTİ



Dünyada elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken, bu alanda çalışan yerli girişimlerin projeleri gün yüzüne çıkıyor. Bunlardan üniversite öğrencisi Murat Arslan’ın tsarımını geliştirdiği elektrikli hava aracı, dikey kalkış yapabilecek şekilde dizayn edilmesiyle dikkat çekiyor. Havacılık sektörünün drone konseptlerinden sıyrılarak yeni tasarımlarla buluşmayı planlayan genç girişimci, 3 farklı tasarımla yoluna devam ediyor.



Arslan’ın dikey kalkış yapabilme imkanı bulan ‘MA-1 Göksu’ ve uçan kanat ‘Hezarfen’ projeleri havacılık sektörünü, ‘Hover Skı’ projesi ise hobi amaçlı kullanımı hedefliyor. Prototip çalışmalarına başladığını kaydeden Arslan, yatırımcı görüşmelerinin de sürdüğünü belirtti.





MÜLTECİ GENÇLERE YAZILIM ÖĞRETECEK PROGRAM BAŞLIYOR



Kodlamaya ilgi duyan, yaşları 17 ile 35 arasında değişen mülteci gençleri hedef alan Re:Coded Kodlama Eğitim Kampı’na başvurular 26 Şubat’ta başlıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin işbirliği ile gerçekleştirilen ve çeşitli yazılım eğitimlerinin verileceği kodlama pogramında, eğitimi tamamlayan göçmen gençleri dijital iş dünyasına kazandırmak ve çevrelerindeki toplulukları dönüştürmeleri konusunda desteklemek amaçlanıyor.





YEMEKSEPETİ 'HOME OFFİCE'İ ŞİRKETE TAŞIDI



Apple, Google ve Facebook gibi dünya devi teknoloji şirketleri, faaliyetleri haricinde sıra dışı şirket merkezleri ile de dikkat çekiyor. Yeni nesil çalışma alanları olarak adlandırılan söz konusu merkezler, Türkiye’de de kendine yer bulmaya başladı. Satışı yapılan en değerli yerli girişim unvanını elinde bulunduran Yemeksepeti, dünya teknoloji devlerinin ofislerine benzer yeni merkezi Yemeksepeti Park’ı duyurdu. 10 bin m2’lik bir alanda yer alan 5 katlı yapıda, farklı tercihler düşünülerek uyku odalarından oyun odalarına, spor salonundan kafelere, hamaklı kütüphaneden kış bahçesine kadar birçok sosyal alan bulunuyor.





BİDOLUBASKİ.COM 2017 YILINDA YÜZDE 100 BÜYÜDÜ



Türkiye’nin 81 ilinden 50 bin siparişe imza atan ve kendini yeni nesil matbaacı olarak tanımlayan bidolubaski.com, 2017 yılını yüzde 100 büyüme yakalayarak kapattığını duyurdu. 2016 yılına kıyasla işlem hacmini iki katına çıkaran ve önceki yıla oranla portföyüne iki kat fazla yeni müşteri ekleyen e-ticaret sitesi, aldığı sipariş sayısında ise yüzde 120 artış kaydetti. Her büyüklükte şirkete tüm baskı ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılama imkânı sunan bidolubaski.com üzerinden en çok siparişin İstanbul’dan geldiği belirtilirken, kartvizit, el ilanı, sticker, afiş-poster, broşür, antetli kâğıt ve cepli dosyanın da en çok tercih edilen ürünler olduğu bilgisi verildi.